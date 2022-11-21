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    Ömer Çelik'ten Karkamış'taki terör saldırısı için başsağlığı mesajı

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Karkamış'a düzenlenen havan saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayınladı.
    • 21.11.2022 - 14:27
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 14:45
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    Ömer Çelik'ten Karkamış'taki terör saldırısı için başsağlığı mesajı

    Hain terör bugün kendini Gaziantep'te gösterdi.

    Kobani'nin iç kesimlerinden hain teröristlerce ateşlenen 5 roket, Gaziantep'in Karkamış ilçesine düştü.

    Saldırıda 3 vatandaşımız şehit olurken 10 kişi de yaralandı.

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayınladı.

    "Terör örgütüne en ağır bedeli ödeteceğiz"

    Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Terör örgütü tarafından Karkamış ilçe merkezine havan/roket atılması sonucu hayatını kaybeden canlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifa diliyoruz. Terör örgütünün bu insanlık dışı saldırısını lanetliyoruz. Terör örgütüne en ağır bedeli ödeteceğiz." ifadesini kullandı.

    Ömer Çelik ten Karkamış taki terör saldırısı için başsağlığı mesajı #1


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