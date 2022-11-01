CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Emniyet Teşkilatı'nı uyuşturucu ile suçlamasına açıklık getiren Çelik, "Yakın zamanda TSK'ya dönük olarak iftira halkasının, yeni utanç verici devamıdır' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımı gündeme oturdu.

Paylaşımında Emniyet Teşkilatı'nı hedef alan Kılıçdaroğlu, uyuşturucu ticareti ile ilişiği bulunduğu yönünde iftira attı.

Paylaşım sonrasında harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bomba etkisi yaratan sözler sonrası siyasilerden art arda açıklamalar geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun EGM'yi suçlamasını, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın TSK'ya yönelik iftiralarının devamı olarak nitelendirdi.

Ömer Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'de cari açığın kapatılması için uyuşturucu ticareti yapıldığı gibisinden belki de Türk siyasi hayatının en vahim ve utanç verici açıklamalarından birine imza attığını görüyoruz.

"Başlı başına utanç verici bir iftira"

Polis ve jandarma teşkilatımıza dönük olarak bu onurlu teşkilatlarımızın uyuşturucu ticareti yaptığından ya da göz yumduğundan bahsetmek başlı başına utanç verici bir ifitiradır. Söyleyen kişinin alnına bu ifitira ömrü boyunca yapışacaktır.

Ömer Çelik'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap ViDEO







"TSK'ya atılan iftira halkasının devamıdır"

Sayın Kılıçdaroğlu'nun polis ve Jandarma teşkilatından açıkça özür dilemesi gerekir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu provokasyonu, yakın zamanda TSK'ya atılan iftira halkasının utanç verici devamıdır. TSK'ya kimyasal silah kullanıyor dyen bir vekil olacak, buna karşı tutum alınmayacak, sadece 'böyle konular ulu orta konuşulmaz' dediler.

Türkiye siyasi tarihinde pek çok yanlış söz söylenmiştir, bu kadar utanç verici şekilde Türkiye'nin güvenlik kurumlarını hedef alan utanç verici sözler bir genel başkanın ağzından bu derece yoğunlukta duyulmamıştır."