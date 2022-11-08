Ömer Çelik’ten Macron’un küstah açıklamalarına tepki

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye’yi Afrika'da emperyalist güç olmakla suçladığı açıklamalarına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tepki gösterdi. Çelik, “Kınıyoruz” dedi.

Mısır'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı’na katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’yi Afrika'da sömürgeci ve emperyalist güç olmakla suçladı.

Macron, “Çinliler, Ruslar, Türkler, Afrika'da Fransızlardan veya diğerlerinden daha iyisini mi yapıyor? Bizden 10 kat daha beterini yapıyorlar.” dedi.

"Kınıyoruz"

Fransa Cumhurbaşkanı’nın küstahça açıklamalarına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten tepki geldi.

Çelik, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, Türkiye’yi Afrika’da emperyalist güç olarak suçlamasını kınıyoruz.

"Tüm dünyanın malumu"

Fransa’nın Afrika’daki sömürgeci geçmişinin Afrikalılara ne acı bedeller ödettiği ve bunun halen devam ettiği tüm dünyanın malumudur.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Afrika’da eşitlik ve ortaklık temelinde bir vizyon ile kalıcı ve derinlikli ilişkiler geliştirmektedir.

"Afrika'yı tapulu mülkü gören bir zihniyet"

Macron ise Afrika’yı tapulu mülkü gören sömürgeci bir zihniyetin izlerini taşıdığı için bu durumdan rahatsız olmaktadır.

Fransız şirketlerinin, Fransa kurumlarıyla bağlantılı olarak Suriye'de hem DEAŞ'a hem PKK'ya destek verdiği ortaya çıktı.

"Türk milletinden özür dilemesi gerekirken..."

Bu nedenle Sn. Macron’un Türk milletinden özür dilemesi gerekirken üstüne çıkıp Türkiye’yi 'emperyalist güç' olmakla suçlaması vahim bir hatadır.

Macron’un, Fransız dış politikasını Türkiye karşıtlığına indirgemesi yanlıştır.

Macron, bu tutumu ile NATO’nun karşı karşıya olduğu meydan okumalar karşısında üretilmesi gereken iş birliği kapasitesine zarar vermektedir.”