Ömer Çelik'ten Mario Draghi’nin ifadelerine tepki

İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında kullandığı küstah ifadelere tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Çelik, "İfadeleri aynen iade ediyoruz." dedi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında konuşurken 'diktatör' ifadelerini kullanması büyük tepkiye neden oldu.

Hükümet tarafından ilk açıklamalardan biri AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

"ESEFLE KARŞILIYORUZ"

Çelik, İtalyan Başbakan'ın sözlerini esefle kınadığını ve aynen ifade ettiğini söyledi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Çelik, şu ifadelere yer verdi:

"İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin Cumhurbaşkanımız için kullandığı hadsiz ifadeyi şiddetle kınıyoruz. Türk-İtalyan ilişkilerinin derinliğini yansıtmayan bu açıklamayı esefle karşılıyoruz.

AB Konseyi Başkanı’nın protokol heyeti ile AB Komisyonu Başkanı’nın protokol heyeti arasındaki anlaşmazlığı Türkiye’ye yansıtanlar siyasi cehaletle konuşmaktadır. Türkiye diplomasi devletidir. Herkese saygıyla davranan bir geleneğe sahiptir. İtalya Başbakanı bunu öğrenmelidir.

"KENDİ TARİHİNİ UNUTANLAR..."

Diktatörlük ve faşizm bizim kültürümüze ait kavramlar değildir. Bizden çıkmamıştır. Kendi tarihini unutanlar başkalarını tarif etmeye kalkmasınlar. Cumhurbaşkanımız hakkında kullanılan ifadeleri aynen iade ediyoruz."