Ömer Çelik'ten Meral Akşener'e: PKK'nın desteğini tonlarca rezene çayı içerek bile hazmedemez AK Parti Sözcüsü Çelik, İyi Parti Lideri Meral Akşener’e tepki göstererek, “Kullanılan bu yakışıksız dili ve tutumu kınıyoruz, kendilerine iade ediyoruz.” dedi.

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Türkiye’nin seçim arifesinde olduğu bu günlerde, siyaset arenasında gerilim arttı.

Öyle ki sosyal medya ve grup toplantılarında sık sık demeçler veren parti liderleri, kullandıkları dillerle tansiyonu yükseltmeye başladı.

Bu isimlerden biri de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu.

Akşener, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak ‘papatya çayı’ tavsiyesinde bulundu.

PKK'nın desteğini hatırlattı

Bunun üzerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten yanıt geldi.

Çelik, sosyal medya hesabından sert açıklamalarda bulunarak Akşener’e, cumhurbaşkanı adaylarına PKK’nın destek vermesini hatırlattı.

"Yakışıksız dili ve tutumu kınıyoruz"

Ömer Çelik’in açıklamaları şu şekilde:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan dünkü grup toplantımızda eser ve hizmet temelli seviyeli bir seçim yarışı olması temennisinde bulunmuştu.

Ancak İyi Parti Genel Başkanı Sayın Akşener’in Cumhurbaşkanımıza dönük ifadeleri, yakışıksız ve niteliksiz bir kampanya yürüteceklerinin ilanı oldu.



Sayın Akşener yaptığı paylaşımda bir gerginlikten bahsediyor ve Cumhurbaşkanımıza karşı yakışıksız bir üslup kullanıyor.

Kullanılan bu yakışıksız dili ve tutumu kınıyoruz, kendilerine iade ediyoruz.



Bu saldırgan üslubun sebebini biliyoruz. Kendi adaylarını ilan ettiklerinden beri PKK’nın defalarca açık destek ilan ettiği bir yapının parçası olarak yola devam etmek zorunda kaldıklarını görüyoruz. Kuşkusuz bunu tonlarca “rezene çayı” içerek bile hazmetmek mümkün değildir.

"Kimin günlük doz olarak kaç papatya çayı içeceği tespit edilebilir"

Açıklamalarının devamında, Akşener'in aday belirleme sürecinde kriz yaşayarak 6'lı masadan 4 günlüğüne ayrılmasını da hatırlatan Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

Şayet birileri siyasi gerginlik nerede diye tespit etmek istiyorsa, Sayın Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı ilan edildiği anda yanındaki genel başkanlardan hangisinin gerginlik konusunda diğeriyle yarıştığına bakmalıdır.



Böylece aslında 7’li masada kimin günlük doz olarak kaç papatya çayı içmeye ihtiyacı olduğunu tespit edebilirler.



“Hakarete uğradım” diyerek masadan kalkmak, sonrasında mecbur kalıp tekrar o masaya oturmak nerede olduysa siyasi gerginlik oradadır.



“Kumar masasıyla noter masası arasında kaldık” dedikten sonra mecburi geri dönüş nerede yaşanmış ise gerginliğin adresi orasıdır!

"Akşener’in tek dert etmesi gereken konu..."

Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına Kandil'den sık sık destek açıklamaları gelmesine de değinen Ömer Çelik, şu ifadelerle açıklamalarını noktaladı: