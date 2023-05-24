Ömer Çelik’ten Özdağ-Kılıçdaroğlu ittifakına yorum AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek sözleri ile ilgili, “Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin önüne cumhurbaşkanı adayı olarak nitelik koyamıyor. Bu destek, siyasi iflas açıklamasıdır” dedi.

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14 Mayıs seçimlerinden yüzde 5’in üzerinde oy alan Ata İttifakı’nın adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

Dünyanın gözünü Türkiye’ye çeviren bu hamle karşısında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın ne yapacağı merak ediliyordu.

Özdağ, önce Sinan Oğan ile aynı fikirde olmadığını söyledi, bugün de Kemal Kılıçdaroğlu ile yan yana gelerek onu destekleyeceğini açıkladı.

AK Parti'den ilk yorum

Kandil'in partisi HDP'nin de destek verdiği Kılıçdaroğlu ile masaya oturan Ümit Özdağ için AK Parti tarafından ilk yorum geldi.

Parti sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı TRT Haber’deki canlı yayında, Kılıçdaroğlu için sert ifadeler kullanırken, Özdağ’ı da çelişkili davranışından dolayı eleştirdi.

Çelik, şöyle konuştu:

"HDP’ye mi Zafer Partisi’ne mi yalan söylüyor?"

Bunlar bir deklarasyon yapmışlardı, şimdi bu şekilde bir ittifaka imza atıyor. Masadakilerin görüşleriyle zıt şeyler. ‘Kılıçdaroğlu gelirse milli güvenlik sorunu ortaya çıkar’ diyordu. Şimdi kendisi de çıktı, Kılıçdaroğlu’nu destekledi. HDP’ye mi Zafer Partisi’ne mi yalan söylüyor? Bunun netleşmesi gerekiyor. Neredeyse Avrupa’daki aşırı sağcılarla eşit çizgide açıklama yapıyor. Bu kadar savrulmayı kimseyi beklemiyordu.

"Bu destek, siyasi iflas açıklamasıdır"