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Ömer Faruk Ağır, İyi Parti'den istifa etti

Ömer Faruk Ağır, İyi Parti'den istifa etti

Partinin Aksaray İl Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Ömer Faruk Ağır, görevinden iki arkadaşı ile beraber istifa ettiklerini duyurdu.