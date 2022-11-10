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- Ömer Faruk Ağır, İyi Parti'den istifa etti
Ömer Faruk Ağır, İyi Parti'den istifa etti
Partinin Aksaray İl Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Ömer Faruk Ağır, görevinden iki arkadaşı ile beraber istifa ettiklerini duyurdu.
- Haber Merkezi
- 10.11.2022 - 14:31
- Güncelleme : 10.11.2022 - 14:46
16 Kasım 2021 tarihinde İyi Parti Aksaray İl Başkanlığı görevini üstlenen Ömer Faruk Ağır'dan, beklenmedik bir çıkış geldi.
Ağır, yaptığı yazılı açıklamada, partiden istifa ettiğini duyurdu.
Partide Yönetim Kurulu Üyesi olarak aktif görev yapan Ağır, beraberinde iki arkadaşı ile görevlerinden çekildiklerini açıkladı.
"Gördüğümüz lüzum üzerine istifa ediyoruz"
Ömer Faruk Ağır, istifasını şu ifadelerle aktardı;
"Şahsım Ömer Faruk Ağır olarak İyi Parti Aksaray İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Koçaş ve Cuma Ali Bozdoğan arkadaşlarım ile beraber, gördüğümüz lüzum üzerine istifa ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."