Omicron varyantı umre ibadetindeki kriterleri değiştirdi

Omicron varyantının tüm dünyada etkisinin artması ile Suudi Arabistan’da Hac ve Umre Bakanlığı da kısıtlamaları güncelledi. Bakanlık, onaylanan aşıları olmayanlara karantina ve PCR şartı getirdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele devam ederken, uzmanlar Omvciron varyantına karşı uyardı.

Suudi Arabistan, yeni varyant Omicron vakalarındaki artış nedeniyle Umre ibadeti için yabancıların ülkeye kabulünde yeni zorunluluklar getirdi.

Harem alanı ve çevresinde uygulanan sosyal mesafe kuralını yakın zamanda kaldıran Suudi Arabistan, dünyada artışa geçen ve peş peşe önlemlerin alındığı yeni varyant Omicron nedeniyle tedbir almaya başladı.

Kısıtlamaları güncelleyen Hac ve Umre Bakanlığı, umre ibadeti için ülkeye gelecek olan yabancı ülke vatandaşlarını kabul etmeye karar verdiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, uygulanacak protokole de yer verildi.

KARANTİNADA AŞI ŞARTI

Alınan karar kapsamında umre yapmak isteyen yabancı ülke vatandaşları, Suudi Arabistan'ın onayladığı koronavirüs aşısını oldukları takdirde karantinaya tabi tutulmayacak.

SUUDİ ARABİSTAN TARAFINDAN ONAYLANAN AŞILAR

Suudi Arabistan tarafından kabul edilen koronavirüs aşıları arasında İki doz Pfizer BioNTech, Moderna, SK Bioscience, Oxford AstraZeneca, Comirnaty, Vaxzevria, Spikevax ve 1 doz Johnson & Johnson yer alıyor.

3 GÜN KARANTİNA VE PCR TESTİ UYGULAMASI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onaylanan ancak Suudi Arabistan'ın onaylamadığı çift doz aşılı kişiler ise üç gün boyunca karantinada tutulacak.

Karantinanın ardından ülkeye girebilmeleri için bu kişilerden, negatif PCR testi sonucu istenecek.

Öte yandan Umre ziyareti yapacak yabancıların, Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığının daha önce açıklanış olduğu şartlara göre 18 ile 50 arasında olması gerekiyordu.