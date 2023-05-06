Önce indirim sonra zam! Motorine ve benzine yeni zam yolda: Pazartesi gecesinden itibaren.. Hafta içinde gelen peş peşe indirim sevinci kısa sürdü. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorine 66 kuruş, benzine ise 43 kuruş zam geliyor.

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Döviz kurlarındaki dalgalanma ve brent petrol fiyatları nedeniyle akaryakıt ücretlerindeki değişim sürüyor.

Bu nedenle Türkiye'de akaryakıt ücretleri bir iniyor, bir çıkıyor...

Araç sürücülerini yakından ilgilendiren benzin ve motorin fiyatları, hafta içinde çok kez değişime uğruyor.

Çifte indirim geldi

İniş ve çıkışlı devam eden fiyatlarla ilgili araç sahiplerini sevindiren haber hafta içinde pompaya yansımıştı.

Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere, motorine 49 kuruş, benzinde ise 1 lira 40 kuruşluk indirim yapıldı.

Motorine 66, benzine 43 kuruş zam yolda

Brent petrolün 75.30 dolar seviyelerinde seyretmesiyle yeniden zam haberi geldi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu kez de akaryakıtta çifte zam yolda.

Buna göre; pazartesi gece yarısından itibaren motorinde 66 kuruş, benzinde ise 43 kuruş zam bekleniyor.

Söz konusu zam sonrası İstanbul’da benzin fiyatı 19,71’e, motorin fiyatı ise 18,57’ye yükselecek.