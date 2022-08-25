İmam hatipliler için ‘sapık’ ifadesini kullanan Gülşen’e bir tepki de ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nden geldi. Açıklamada, “Bu terbiyesizliği asla sineye çekmeyeceğiz” denildi.

Şu sıralar sadece sahne aldığı mekanlardaki kostüm tercihleri ile gündeme gelen şarkıcı Gülşen, verdiği bir konserde imam hatiplileri hedef aldı.

Nisan ayındaki bir konserinde Gülşen, “İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor.” dedi.

Şarkıcının bu ifadeleri kullandığı görüntüler sosyal medyada yayılınca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Gözaltına alındı

Gülşen hakkında, TCK’nın 216. Maddesi kapsamında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma ile birlikte Gülşen, gözaltına alındı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nden Gülşen’e tepki ViDEO

ÖNDER’den sert tepki

Tüm bu gelişmeler ışığında ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nden de Gülşen’e sert tepki geldi.

İstanbul Fatih'te bulunan genel merkezinde toplanan dernek üyeleri, kameralar karşısına geçti ve şarkıcıyı kınadı.

Açıklamayı, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Sabahattin Yamak yaptı.

Gülşen, İmam Hatiplileri hedef aldı: Sapıklığı oradan geliyor VİDEO

“İçlerindeki ön yargıyı, kini ve nefreti dışa vuran zavallı kişilikler”

Yamak, “İmam Hatip Okullarının mezunları ve mensupları olarak farklı okul türlerine ve bu okullarda okuyan öğrencilerimize yönelik her türlü ayrıştırıcı yaklaşımı çirkin ve tehlikeli görüyoruz. İmam Hatip okulları her türlü siyasi ve ideolojik tartışmaların dışında kalarak başarılarıyla gündem olacaktır. Ancak zaman zaman kendi çıkarları için suni gündem oluşturmak isteyen, bu okullara ve mensuplarına saldırarak, hakaret ederek içlerindeki ön yargıyı, kini ve nefreti dışa vuran zavallı kişiliklere de üzülerek şahit oluyoruz.





“İftirayı, kendisine aynen iade ediyoruz”

Gülşen isimli bir şahsın konser sırasında imam hatip okullarına, bu okullarda okuyan öğrenci ve öğretmenlere yönelik çirkin itham ve iftiralarda bulunması toplumu alenen kin ve düşmanlığa sevk etmektir. İmam hatip okullarının mensuplarına ve mezunlarına aynı zamanda toplumun tamamına saygısızlıktır. Bu çirkin ithamı ve iftirayı söz konusu şahsın kendisine aynen iade ediyoruz. İmam hatip okullarına ve mensuplarına yönelik bu saygısızlığından dolayı kendisini şiddetle kınıyoruz.” dedi.

“Bu terbiyesizliği asla sineye çekmeyeceğiz”

“10 milyona yakın bir kitleyi çirkin iddialarla itham etmek toplumun fay hatlarıyla oynamaktır.” diyen Yamak, şöyle devam etti:

“Bu terbiyesizliği asla sineye çekmeyeceğimizi, hukuk önünde hesap soracağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Toplumumuzu, aile yapımızı ve neslimizi ifsad etmeyi kendisine vazife bilen bu saygısız şahıs için tüm imam hatip okulu mezunlarını ve mensuplarını, halkımızı hukuk önünde hesap sormaya davet ediyoruz.”





“Şikayetçi olacağız”

81 ilde Gülşen hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını dile getiren Yamak, “ÖNDER İmam Hatipliler Derneği mensupları olarak bugün tüm illerimizde bu açıklamayı sizlerle paylaşıyoruz. Ardından Cumhuriyet savcılıklarına söz konusu şahıs hakkında hukuki işlem yapılması için suç duyurusunda bulunacak, şikayetçi olacağız.” diye konuştu.

DHA'nın haberine göre dernek üyeleri, daha sonra suç duyurusunda bulunmak üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gitti.