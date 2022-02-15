Samsun'da bulunan Onur Anıtı için alınan karara göre bölgede araç girişine izin verilmeyecek ve anıt 7/24 saat kameralarla izlenilecek.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na, 2 Şubat günü çirkin bir saldırı gerçekleşmişti.

Onur Anıtı'na saldıran iki kişi tutuklanırken, bölgede 4 gün saygı nöbeti gerçekleştirilmişti.

Tüm yaşananların ardından ise Milli Mücadenin simgelerinden biri olan anıta karşı tedbirler artırıldı.

ARAÇLA GİRİŞ YAPILMAYACAK

Valilik, emniyet ve belediyelerin ortak çalışması ile çevre düzenlemeleri yeniden yapılacak, eserlerin bulunduğu alanlara araç girişi engellenecek.

ANIT, GÜVENLİK KAMERALARIYLA İZLENECEK

Bir diğer tedbir olarak ise Onur Anıtı, güvenlik kameraları ile 7/24 saat izlenecek, eserler sivil ve resmi polis ekiplerince gözlem altında tutulacak.

Onur Anıtı için güvenlik tedbiri artıyor ViDEO

"DAHA İYİ NE YAPILABİLİR, TESPİT EDİYORUZ"

Çalışma için ilgili kurumların görüşleri alınıp, yol haritası oluşturulacak.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, gerçekleştirilen saldırıyı kınarken, "Bu tür saldırıların olmaması için elimizden gelen her şey yapılacaktır. Bu saldırıyı yapanların yargı süreci şu anda devam ediyor. Bunun da sıkı takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Şehirde, burası ve diğer tüm önemli alanlarımızla ilgili, valiliğimizin öncülüğünde, emniyet teşkilatımız, büyükşehir ve ilçe belediyelerimizle beraber ilave çalışmalar yapıyoruz. Güvenlik noktasında daha iyi neler yapılabilir, bunları tespit ediyoruz. Bunun ardından gereğini yapacağız." dedi.

HEYKELİ GÖRÜNEBİLİR KILMA ÇALIŞMALARI

Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu Üyesi İshak Memişoğlu da ulusal ölçekte bir mimari yarışması ile parkın yeniden ele alınmasının anlamlı olacağını belirterek "Onur Anıtı, ulusal ve uluslararası anlamda kenti tanımlayan en önemli eser ve kültürel varlık. Böyle bir esere saldırı yapılıyorsa, kenti yönetenlerin düşünmesi gerekiyor. Anıtın zaman zaman yapılan uyarılarla aydınlatmasının iyileştirildiğini biliyoruz. Kent için böylesine değerli bir eserin görülebilir kılınması ve üst düzey güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Araçların parka alanına bu kadar rahat girip, çıkabilmesi doğru değil. Bu ve buna benzer girişimlerin önlenmesi adına bir şeyler yapılmalı." ifadelerini kullandı.