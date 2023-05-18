Onursal Adıgüzel: Benim tarafımda sistemsel tek bir aksaklık olmadı CHP'nin tarihi seçim hazimetinin sorumlusu olarak istifa ettirilen Onursal Adıgüzel, seçim gecesinde kendi sorumluluk alanında aksaklık yaşanmadığını söyledi.

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Türkiye tarihi seçimin ilk ayağında Cumhurbaşkanını seçemedi.

Seçmen 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gelecek.

TBMM'de Cumhur İttifakı'na çoğunluk kazandıran ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde tamamladığı 14 Mayıs seçimi ise CHP'de büyük bir hüsrana neden oldu.

Hem parlamento hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminde aradığını bulamayan CHP'de fatura, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'e kesildi.

Adıgüzel, konuya ilişkin katıldığı yayınlarda açıklamalarda bulunuyor.

CHP'li Adıgüzel, Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında Kenan Taş'ın sorularını yanıtladı.

"CHP'ye hangi veri geliyorsa tabloya onu yansıttık"

Taş, Adıgüzel'e seçim gecesi Anadolu Ajansı'nın oy oranlarını yüzde 60-40 olarak verildiği eleştirilirken CHP'nin sisteminde de Kılıçdaroğlu'nun yüzde 49 ile başlayıp 44'e indiği hatırlatılarak, AA'nın eleştirilmesinin nedeni soruldu.

Adıgüzel, "Ben AA'nın verilerini almıyorum. Kendi elime gelen verilerle süreci yönetiyorum. Hangi veri geliyorsa CHP'ye il ve ilçelerde onu tabloya yansıtıyorum. Sürecimizin bir manipülasyon amacı hiçbir zaman olmamıştır." dedi.

"Benim tarafımda sistemsel tek bir aksaklık olmadı"

Adıgüzel, CHP teşkilatının tam olarak tüm imkanları ile sorunsuz bir şekilde çalışıp çalışmadığı sorusuna da şöyle cevap verdi: