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- Ordu’da büst tartışmasında 2 yönetici görevden alındı
Ordu’da büst tartışmasında 2 yönetici görevden alındı
- DHA
- 08.06.2020 - 12:50
Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, Osmanlı ve Türk tarihine damga vuran liderler ve dönemin önemli isimlerinin büstleri yaptırıldı.
Bu büstler arasında Ertuğrul Gazi büstü, dikkat çekti.
Nedeni ise büstün, Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi'yi oynayan oyuncu Engin Altan Düzyatan’a olan benzerliği oldu.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ
15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na yerleştirilen büst, sosyal medyada tepki gördü. Bunun üzerine ilk olarak Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden bir açıklama geldi.
BELEDİYEDEN AÇIKLAMA: BİZLERİ DE RAHATSIZ ETTİ
Açıklamada, "Ertuğrul Gazi büstünün, Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'a benzetilerek tasvir edilmesi bizleri de rahatsız etmiş ve aynı gün söz konusu büst kaldırılmıştır." denildi.
Sonrasında, ihmalı bulunan sorumlular hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatıldı.
2 YÖNETİCİ GÖREVDEN ALINDI
Belediye tarafından başlatılan idari soruşturma kapsamında, ihmalleri görülen Kültür Daire Başkanı Zabit Yön ve Şube Müdürü Abdullah Özkan görevden alındı.