Ordu'da çilek hasadı başladı

İHA

Ordu'da fındığın yanında alternatif olarak çilek üretimine yaklaşık 10 yıl önce başlandı.

Çilek üreticileri büyük hasada başlamadan önce olgunlaşan meyvelerin ilk hasadını gerçekleştiriyor.

Ordu genelinde ise yıllık yaklaşık 600 ton çilek üretimi yapılırken, kilogramı ise 35 TL’den satılıyor.

Yaklaşık 10 yıldır Ordu’nun Kayabaşı Mahallesi’nde çilek üretimi yapan Selçuk Şahin, ince hasat ile birlikte sezon açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hafta ortasında başlayacak büyük hasadın aralık ayına kadar süreceğini belirten Şahin, şunları söyledi:

Kayabaşı çileği bölgeye uyum sağladı ve aroma ile lezzet farkı var. Çilek çok sıcağı sevmediği için bölgede güzel bir üretim oluyor. Hopa ile Sinop illeri arasında da dağıtım ağımız var. Sektör zor olsa da büyütmeye devam ediyoruz, sürekli olarak ilgi isteyen bir sektör.