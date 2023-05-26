Ordu’da Memleket Partisi’nde toplu istifa Memleket Partisi Ordu İl Başkanı Mahir Akdere, 11 ilçedeki başkanlar ve üyelerden oluşan 149 kişi ile birlikte partiden istifa ettiğini duyurdu.

İHA

Ordu’nun 11 ilçesinde Memleket Partili 150 kişi, partiden istifa etti.

Partinin İl Başkanı Mahir Akdere, istifaları yaptığı basın açıklaması ile duyurdu.

Akdere, başkanlar ve üyelerden oluşan 150 kişinin bugün itibarıyla istifa ettiğini ve bu istifaların devam edeceğini söyledi.

"Tepkimiz olduğunu söyledik"

“Yaklaşık 2,5 yıl önce Sayın Genel Başkanımız Muharrem İnce'yle memleket hareketiyle çıkmış olduğumuz yolculukta geldiğimiz noktada seçimlere son 3 gün kala genel başkanın ‘Cumhurbaşkanı adaylığından çekiliyorum’ demesini, daha sonrasında yaşadığımız süreçte tarafsız kalarak bizleri ve ona umut bağlayan insanları ortada bırakması tavrına biz de bu partinin kurucu il başkanı olarak tepkimiz olduğunu söyledik.” diyen Akdere, şöyle devam etti:

"Gençlerin umudunu boşa çıkarmış olduk"

Gençlerimizle çok ciddi anlamda bize umut bağlayan bir grup vardı arkamızda. Ordu’da bin 400 üyeyle görev yapan bir il başkanıydım. O bize umut bağlayan, gece gündüz bizimle mesai harcayan gençlerin umudunu boşa çıkarmış olduk. Ben bu gençler, genç arkadaşlarımdan da özür diliyorum onların umudunu boşa çıkarttığımız için. Başta Genel Başkan Muharrem İnce olmak üzere parti meclisi ve MYK üyelerinden görevde olan arkadaşlarımdan hiçbirisine hakkımı helal etmiyorum. Genç arkadaşlarımın adına da hakkımı helal etmiyorum.

"Hakkımı helal etmiyorum hiçbirisine"