Ordu'da yıkılan 3 gökdelenin alanı halkın hizmetine sunuldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıkılması için talimat verdiği Ordu sahil yolundaki gökdelenlerin arazisine yürüyüş yolu, oturma grupları ve çay bahçesi yapıldı.

DHA

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılı mayıs ayında ihale yoluyla satışa çıkarılan Altınordu ilçesine bağlı Kirazlimanı Mahallesi'ndeki Belde Otel arsası üzerine bir konsorsiyum şirketine 17’şer katlı, 280 daireli 3 bina için ruhsat verildi.

Aynı yıl binaların yapımına başlandı.

Belediyede yönetim değişikliğinin ardından, yerel seçimlerde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler, binaların kentin siluetini bozduğu ve hukuksuz yapıldığı gerekçesiyle yıkımı için konuyu Belediye Meclisi’ne taşıdı.

Burada alınan karar doğrultusunda binalar mühürlendi. Ardından binaların yıkımı için mahkemeye başvuruldu.

Cumhurbaşkanı yıkım talimatı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan da partisindeki bazı milletvekilleri ile bir araya geldiği toplantıda, “Belediye Başkanı Hilmi Güler'e kaç kez söyledim, nasıl yıkmazsınız?" diyerek binaların yıkılması yönünde talimat verdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu İdare Mahkemesi’ne başvurarak yapılan inşaatın kıyı kenar çizgisi içinde kaldığını gerekçe gösterip, binanın yıkılmasını talep etti.

Yeşil ve mavinin arasında deniz kıyısında yükselen ve 12’nci kata kadar ulaşılan inşaat için mahkeme yıkım kararı verildi.

8 ayda yıkıldı

2020 yılında başlanıp, 8 aylık çalışmayla yıkımı tamamlanan binaların bulunduğu alanın yeniden halka açılması için Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl alanda çalışma başlattı.

Yaklaşık 14 bin metrekare alan üzerinde uygulanan proje kapsamında yürüyüş yolu, çocuk parkı, oturma grupları, seyir terası, çay bahçesi, otopark, sergi salonu, eğitim ve toplantı odaları inşa edildi. Ağaçlandırma çalışmalarının da uygulandığı alandaki çalışmalar tamamlandı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yasaya uygun olmayan gökdelenlerin yıkılarak, alanın halkın kullanımına açıldığını söyledi.

İstanbul'daki Pierre Loti gibi yaptık"

Bölgenin doğal yapısını bozmadan çevre düzenleme çalışması yaptıklarını belirten Güler, şunları söyledi: