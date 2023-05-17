'Orhan Gencebay hayatını kaybetti' iddialarına yalanlama

AA & Ensonhaber

Gece saatlerinde sosyal medyada "Orhan Gencebay hayatını kaybetti" yalanı dolaşıma sokuldu..

Kısa sürede gerçek ortaya çıktı.

Gencebay'ın vefat ettiğine dair dolaşan haberler gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Oğlu Altan Gencebay, AA muhabirine yaptığı açıklamada babasının sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ifade etti.

Gencebay, şu ifadeleri kullandı:

Şükürler olsun, gayet iyiyiz. Henüz vademiz dolmamış, Rabbim bilir. Rabbimize teslim olan biriyiz. O ne derse o olur. Şükürler olsun. Gayet iyiyiz. Merak edenlere buradan en candan sevgi ve selamlarımı yolluyorum, berhudar olsunlar. Birileri demek ki böyle bir şaka yaptı.



Ağır bir şaka. Ama biz bunlara yaşamımız boyunca 15-20 defa yaşandı, alıştık. Daha önce de yaşadık bunları, oluyor böyle şeyler. Şuan sağlığımız iyi. Tüm gönül dostlarıma, canlarıma, en candan sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Berhudar olsunlar, Orhan baba iyidir.