Orman Genel Müdürlüğü'nden deprem bölgesine odun yardımı Orman Genel Müdürlüğü'nce, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelere odun gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, 11 ilde büyük yıkıma neden oldu.

46 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası, enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor..

Bir yandan da evsiz kalan binlerce kişi, çadır ve konteyner kentlere yerleştirildi.

Bölgeye yapılan yardımlar da sürüyor.

Depremzedelerin yakacak ihtiyacını karşılamak için toplanan odunlar, Karabük'ten trenle bölgeye gönderilmeye başlandı.

Nurdağı ilçesine ulaştı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Orman Genel Müdürlüğü tarafından deprem bölgesindeki yakacak ihtiyacını karşılamak için gönderilen odunlar, Gaziantep'in Nurdağı ilçesine ulaştı.

Tren 1500 ster yakacak odun taşıdı

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Karabük'ten yola çıkan 45 vagon ve 1500 ster yakacak odun taşıyan tren, bölgede Toprakkale, Fevzipaşa, Köprüağzı, Kahramanmaraş, Narlı, Pazarcık ve Gölbaşı istikametindeki güzergahtan sevkleri yapıldı.

Zonguldak'tan gelen 300 ton odunun Türkoğlu'na, Karabük'ten gelen 750 ton odunun ise Türkoğlu, Pazarcık ve İslahiye'de dağıtım merkezlerine gönderildiği öğrenildi.