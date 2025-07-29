Orman yakan FETÖ'cünün İYİ Parti'deki görüntüleri ortaya çıktı

Yurt genelindeki orman yangınlarından biri de Bursa Harmancık'ta meydana gelmişti.

Yangını çıkaran şüphelinin FETÖ'den ihraç edilen eski bir asker, 30 yaşındaki Ufuk Aytekin olduğu belirlenmişti.

Aytekin, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın titiz bir şekilde yürüttüğü soruşturma sonrasında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

FETÖ'CÜNÜN İYİ PARTİ'DEKİ GÖRÜNTÜLERİ

Bursa'da ormanları yakan FETÖ'cü Ufuk Aytekin'in, İYİ Parti Harmancık İlçe Başkanı ve protokol üyeleriyle birlikte görüntüleri ortaya çıktı.

İlçe Başkanlığı'nda Gençlik Kolları ile toplantılara katılan, seçim süresince de ilçede parti adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen Ufuk Aytekin kasten orman yakma suçundan tutuklanmıştı. Şahsın sosyal medya hesabında da İYİ Parti Gençlik Kolları ibaresi dikkat çekmişti.

Şahsın FETÖ-PDY bağlantısı sebebiyle olayın tüm boyutları Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülürken, şahsın telefonu da detaylı olarak inceleniyor.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ OLARAK DEVAM EDİYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada şöyle demişti: