Ortofoto harita ile depremde sınırları değişen mülkiyetlerin yeri belirleniyor Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 11 ilde toplam 800 binden fazla bina hasar aldı. Binalar yıkıldı ve enkazları taşındı. Deprem bölgesinde sınırları değişen mülkiyetlerin yeri nasıl belirleniyor?

AA

Deprem bölgesinde sınırları değişen mülkiyetlerin yeri "ortofoto harita" ile belirleniyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirler için ortofoto haritaları üretileceğini aktardı.

Adlı, bu kapsamda hangi mülkiyette nerede, ne derece kayma olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Ortofoto haritalandırma çalışması

Mehmet Zeki Adlı, deprem bölgesinde mülkiyet durumu, konut yapımı gibi pek çok alanda kullanılacak ortofoto haritalandırma çalışması yaptıklarını ve kullanıma geçirdiklerini ifade etti.

"Depremin ikinci gününden itibaren tespitler yapıldı"

Depremin bir yer kabuğu hareketi olduğunu, fay boyunca kaymaların çok fazla görüldüğünü belirten Adlı, depremin ikinci gününden itibaren tespitler yaptıklarını, kurtarma çalışmalarında ve depremzedeler için konut yapımında mülkiyet haritalarına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Genel Müdür Adlı, çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

Ortofoto yöntemiyle yapılan bu çalışmaları bir yerde topladık. Haritaya dönüşmesi için koordinatlandırdık. Bunların koordinatlandırılması için Türkiye genelinde sabit GPS istasyonları dediğimiz noktalarımız var. 50-55 kilometre aralıklarla kurulan, 24 saat uyduda görüntü alan, gece-gündüz GPS aleti tutularak, santimetre hassasiyetiyle konum belirleyen bir sistem. Bu sistemde deprem bölgesindeki noktalarımız etkilendi. Depremin ikinci günü müdahale ederek o kaymaları sistemle tanıtarak, mevcut durumu iyileştirdik.

"Depremde mobil tır ile çalışmalara devam edildi"

Adlı, depremde binalar hasar gördüğünde kamusal hizmet verilemediğini, bu nedenle bölgeye gönderilen mobil tır ile çalışmalara devam ettiklerini söyleyerek şöyle konuştu:

Mobil tırda tapuda yapılan bütün işlemler yapılabiliyor. Biz internet üzerinden, e-Devlet üzerinden çalışmalar yaptığımız için mobil tırımız da direkt uydudan sinyal alarak, internet bağlantısı kuruyor. Mobil tırı özellikle afetin ilk zamanlarında acil ihtiyaçlara cevap vermesi için düşündük. Mesela, deprem olduğu zaman kamu kurumlarının mülkiyet bilgisine, tapu kaydı bilgisine ihtiyaç duyduğunda mobil tırı yönlendirdik.

"Deniz yapılarının kullanım haklarına yönelik çalışmalar da yapılıyor"

Dalyanlar, balık çiftlikleri, liman gibi deniz yapılarının kullanım haklarına yönelik çalışmaların olduğunu da vurgulayan Adlı, "Ürgüp, Göreme taraflarında yer altını delerek oteller yapılmış, mağara oteller var. Yer altında oluşturulan otellerin maliki belli de alta girildiğinde mülkiyet durumu ne olacak bununla ilgili çalışma yapıyoruz." şeklinde bilgi verdi.