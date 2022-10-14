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    Oruç Reis Antalya Limanı'na gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı 

    Karadeniz'deki'deki çalışmalarını tamamlayan sismik araştırma gemisi 'Oruç Reis', Antalya Limanı'na gitmek üzere Marmara Denizi'ne açıldı. Geminin geçişi sırasında sahil güvenlik botları eşlik etti.
    • 14.10.2022 - 11:34
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    Oruç Reis Antalya Limanı'na gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı 

    Karadeniz'de geçtiğimiz aylarda petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına katılan 'MTA Oruç Reis' isimli gemi, bugün saat 09.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

    Sismik araştırma gemisine 2 sahil güvenlik botu eşlik etti.

    Yaklaşık bir saat sonra Arnavutköy açıklarına ulaşan geminin güvertesindeki çok sayıda personelin boğazı seyrettiği görüldü.

    Antalya'ya hareket etti

    Boğaz geçişini 1,5 saatte tamamlayan 86 metre uzunluğundaki araştırma gemisi, Antalya Limanı'na gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı.

    Oruç Reis Antalya Limanı na gitmek için Marmara Denizi ne açıldı  #1

    Oruç Reis Antalya Limanı na gitmek için Marmara Denizi ne açıldı  #2

    Oruç Reis Antalya Limanı na gitmek için Marmara Denizi ne açıldı  #3

    Oruç Reis Antalya Limanı na gitmek için Marmara Denizi ne açıldı  #4

    Oruç Reis Antalya Limanı na gitmek için Marmara Denizi ne açıldı  #5

    Oruç Reis Antalya Limanı na gitmek için Marmara Denizi ne açıldı  #6

    Oruç Reis Antalya Limanı na gitmek için Marmara Denizi ne açıldı  #7

    Oruç Reis Antalya Limanı na gitmek için Marmara Denizi ne açıldı  #8

    Oruç Reis Antalya Limanı na gitmek için Marmara Denizi ne açıldı  #9

    Oruç Reis Antalya Limanı na gitmek için Marmara Denizi ne açıldı  #10


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