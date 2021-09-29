Osman Gökçek, iki yıl önce Akın İpek’in eşi ve kızı tarafından Londra'da saldırıya uğradığı görüntüleri paylaştı.

Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek, iki yıl önce İngiltere’de 15 Temmuz hain darbe girişiminde Londra'ya kaçan FETÖ finansörü Akın İpek'in ailesi tarafından saldırıya uğradı.

Saldırının görüntüleri, iki yıl sonra Osman Gökçek tarafından paylaşıldı.

Paylaşılan görüntülerde, Akın İpek’in eşi Nevin İpek ve kızıyla karşılaşan Gökçek, aile tarafından önce tahrik edildi. Tahrikler sonrası cevap veren Osman Gökçek'in üzerine aile üzerine yürüyerek saldırmaya çalıştı.

"NE VATANI NE MİLLETİ"

Gökçek, kendisine saldırı sırasında "Ben bu milletin vatanın evladıyım. Dokunamazsınız bana polis çağırırım. Burası FETÖ'nün yeri değil. Biz Vatan millet uğrundayız." ifadelerini kullanırken Akın İpek'in kızı da "Ne vatanı milleti be" diyerek Gökçek'e saldırmaya çalıştı.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER;

Osman Gökçek'e Akın İpek'in ailesinden saldırı VİDEO