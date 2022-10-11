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    Osmaniye'de 5,1 büyüklüğünde deprem

    Osmaniye'de 5,1 büyüklüğünde deprem

    Düziçi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana gelirken sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.
    • 11.10.2022 - 18:59
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 19:19
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    Osmaniye, saat 18.48'te deprem ile sarsıldı.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

    5,1 büyüklüğünde deprem

    AFAD'da yer alan bilgiye göre, merkez üssü Osmaniye'nin Düziçi ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

    Çevre iller de sarsıldı

    Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı. Deprem; Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay'da da hissedildi.

    "Gelişmeleri takip ediyoruz"

    AFAD'dan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi.

    "Osmaniye ili Düziçi ilçesinde saat 18.48’de 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz."

    Osmaniye de 5,1 büyüklüğünde deprem #1

    Osmaniye de 5,1 büyüklüğünde deprem #2

    Osmaniye de 5,1 büyüklüğünde deprem #3


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