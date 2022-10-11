5.1 büyüklüğündeki depremin şiddeti, Kadirli'de bir evin bebek odasının güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmaniye, saat 18.48'te deprem ile sarsıldı.

Merkez üssü kentin Düziçi ilçesine bağlı Çerçioğlu köyü olan depremin büyüklüğü, 5,1 olarak belirtildi.

Deprem, Osmaniye’nin tüm ilçelerinin yanı sıra Adana, Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş illerinden de hissedildi.

Bebek beşiği sarsıntıyla birlikte yerinden oynadı

Depremin şiddeti ise Kadirli ilçesindeki bir evin bebek odasındaki güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde boş olduğu öğrenilen bebek beşiği, sarsıntının şiddeti ile yerinden oynadı.

Osmaniye'de bebek odasının depremde sarsıldığı anlar VİDEO







