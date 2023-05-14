Osmaniye'de zirve AK Parti'nin

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Türkiye, sandıklardan çıkan sonuçlara kilitlendi.
Resmi olmayan sonuçlara göre sandıkların büyük bir kısmı açıldı.
Bununla birlikte Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de son durum merak edildi.
Bahçeli'nin memleketinde AK Parti birinci çıktı
Osmaniye'de sandıkların yüzde 95,6'sı açıldı.
Buna göre AK Parti, yüzde 32,68 ile Osmaniye'den birinci parti çıkmayı başardı.
AK Parti'nin ardından en yüksek oyu MHP aldı.
MHP ikinci sırada yer aldı
MHP, yüzde 28,91'lik oy oranına sahip oldu.
MHP'den sonra CHP yüzde 17,25 oy aldı.
CHP ve İyi Parti geride kaldı
İyi Parti ise yüzde 12,91 oy alırken, Yeniden Refah Partisi ise yüzde 2,1'lik oyda kaldı.
HDP yüzde 1,99 oy toplarken, Zafer Partisi'nin oy oranı da yüzde 1,55 oldu.