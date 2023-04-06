ÖSYM 30 sözleşmeli personel alacak

AA

ÖSYM internet sitesinde yeni bir istihdamı duyurdu.

Bu kapsamda 30 sözleşmeli personel alınacak.

Alınacak personellerin 5 sözleşmeli büro personeli, 15 sözleşmeli destek personeli ve 10 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi personeli olacağı duyuruldu.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre şu ifadelere yer verildi:

Başkanlığımıza, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2 nci maddenin (b) fıkrası gereğince 5 (Beş) adet sözleşmeli Büro Personeli, 15 (On beş) adet sözleşmeli Destek Personeli ve 10 (On) adet sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi personeli alınacaktır.



Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ile Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden 06.04.2023 - 20.04.2023 tarihleri arasında gerçekleştirecek olup istenilen belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Posta yolu ile veya şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.



Başvuru Şartları ve Genel Bilgiler aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur. Başvuru yapacak adayların bu bilgileri dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.