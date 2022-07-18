ÖSYM AİS şifresi nedir? ÖSYM aday şifresi nasıl alınır?

ÖSYM aday şifresini unutanlar nasıl yeni şifre alabilir veya eski şifresini kurtarabilir?İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler..

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından sınav sonucunu öğrenmek isteyenlerin karşılaştığı en büyük sorunlardan birisi aday işlemleri şifresini unutmak oldu.Şifresini unutanlar şifrelerini yenilemek veya yeni şifre almak için araştırma yapmaya başladı.

ÖSYM aday şifresi sadece adayın bildiği güvenlik sorularının cevaplanması ile oluşturulan ve başka kişilerin işlem yapmasının önüne geçen bir şifredir.ÖSYM'nin düzenlediği tüm sınavlar için bu sisteme bu şifre ile giriş yapabilirsiniz.Peki şifresini unutanlar nasıl bir yol izlemeli? İşte cevabı..

ÖSYM aday şifresi nasıl alınır?

- ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasına giriş yapın.

- Ekranda açılan sayfada istenilen T.C. kimlik numarasını ve ekranda gördüğünüz güvenlik numarasınız eksiksiz olarak girin.

- Bir sonraki adım ise güvenlik sorusu aşamasında şifrenizi oluştururken verdiğiniz cevabı girmeniz gerekiyor. Bu cevabı doğru ve eksiksiz olarak girmeniz gerekiyor.

- Sonrasında ise sizden istenilen tüm bilgileri eksiksiz olarak girdiğinizde şifreniz yenilenecektir.

- Eğer, ÖSYM AİS güvenlik sorusunu unuttuysanız şifrenizi yenileyebilmek için şifrenizi ilk aldığınız merkeze başvurarak yeni şifre talebinde bulunmanız gerekmektedir.