ÖSYM arabuculuk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Arabuluculuk sınavı soru ve cevap anahtarı!

ÖSYM arabuculuk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Arabuluculuk sınavı soru ve cevap anahtarı!

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı, 4 Aralık 2022 tarihinde binlerce adayın katılımıyla gerçekleşti. Sınava giren adaylar sınav sonuçlarını merak ediyor. İşte soru ve cevap anahtarları...

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı, 4 Aralık tarihinde 15 ilde, toplam 46 bin 320 adayın katılımıyla gerçekleşti.

Sınavda emniyet dahil 6 bin 106 görevli yer aldı. 107 bina ve 1871 salonda düzenlenen sınav saat 10.15'te başladı. Sınavda adaylara 60 soru için 90 dakika cevaplama süresi verildi.

Yurt genelinde binlerce aday bu zorlu sınavda ter döktü. Adaylar, sınavın bitmesinin ardından cevap anahtarlarını ve sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı.

2022 Arabuluculuk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınav sonuçları ÖSYM takviminde belirtildiği gibi 4 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak.



