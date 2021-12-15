ÖSYM Başkanı Aygün'den Sağlık Bakanlığı'na atama açıklaması

ÖSYM Başkanı Halis Aygün 20 bin sağlık personeli alımına ilişkin kılavuzun yarın yayımlanacağını açıkladı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alım kılavuzunun yarın yayınlanacağını duyurdu.

Halis Aygün sosyal meyda hesabından yaptığı açıklamada, " Sağlık Bakanlığının 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kılavuz çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Yarın kılavuzu yayımlayacağız ve tercih sürecini başlatacağız. Sizlere ve sağlık camiasına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.