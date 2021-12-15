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- ÖSYM Başkanı Aygün'den Sağlık Bakanlığı'na atama açıklaması
ÖSYM Başkanı Aygün'den Sağlık Bakanlığı'na atama açıklaması
ÖSYM Başkanı Halis Aygün 20 bin sağlık personeli alımına ilişkin kılavuzun yarın yayımlanacağını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 15.12.2021 - 15:03
- Güncelleme : 15.12.2021 - 16:05
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alım kılavuzunun yarın yayınlanacağını duyurdu.
Halis Aygün sosyal meyda hesabından yaptığı açıklamada, " Sağlık Bakanlığının 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kılavuz çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Yarın kılavuzu yayımlayacağız ve tercih sürecini başlatacağız. Sizlere ve sağlık camiasına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.