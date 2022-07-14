ÖSYM duyurdu! YKS 2 yıllık üniversite taban puanları açıklandı mı?

YKS sınavının sonucunu merakla bekleyen adaylar, "YKS 2 yıllık üniversite taban puanları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte konuya ilişkin detaylar...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen YKS 2022 sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kaldı.

Üniversite adayı öğrenciler ve aileleri, her saat başı ÖSYM sonuç ekranını kontrol ediyor, sonuçların açıklanıp açıklanmadığını sorgulamaya devam ediyor.

Sınava katılım sağlayan adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklerken, tercih dönemi öncesinde "YKS 2 yıllık üniversite taban puanları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM ile YKS kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı.

İşte detaylar...

Üniversite taban puanları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan resmi açıklamaya göre, 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

Üniversite taban puanlarının ise sonuçların açıklanmasının hemen ardından duyurulması bekleniyor.