ÖSYM fotoğrafı nasıl değiştirilir? ÖSYM AİS fotoğraf güncelleme nasıl yapılır?

ÖSYM fotoğrafı nasıl değiştirilir? ÖSYM AİS fotoğraf güncelleme nasıl yapılır?

ÖSYM 2021 sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte adaylar, Aday İşlemleri Sistemi üzerinden bilgilerini güncellemeye başladı. Peki ÖSYM fotoğrafını güncellemek isteyenler ne yapmalı? İşte detaylar..

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), adayların sınav başvuru merkezlerine gitmeden aday işlemleri sisteminde yer alan fotoğraflarını değiştirme kolaylığı sağlıyor.

Koronavirüs salgını sürecinde riski en aza indirmeyi amaçlayan yenilikle adaylar, ÖSYM AİS'de fotoğraflarını kolaylıkla değiştirebilecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün "Adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde kayıtlı fotoğrafı, herhangi bir sınav başvurusuna bağlı olmaksızın adaylarımızın kendileri tarafından Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartındaki fotoğraflarıyla güncellenebilecek. Uygulama sayesinde, TC kimlik kartı edinen tüm adaylar, ÖSYM başvuru merkezlerine gitmeden sistemdeki fotoğraflarını bireysel olarak istedikleri zaman güncelleyebilecekler" dedi.

Peki ÖSYM fotoğrafı nasıl değiştirilir? ÖSYM AİS fotoğrafı güncellemek için ne yapılmalı? İşte detaylar..

ÖSYM FOTOĞRAFI NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kaydı olan adayların, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen iş ve işlemlerde kullanılan sistemde kayıtlı fotoğrafı, herhangi bir sınav başvurusuna bağlı olmaksızın adayın kendisi tarafından Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartındaki fotoğrafıyla güncellenebilecektir.

Sistemdeki fotoğrafını TC kimlik kartındaki fotoğrafıyla güncellemek isteyenler, 'ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde ve AİS Mobil uygulamasında yer alan "Profilim" menüsündeki "Fotoğraf Bilgilerim" ekranından "TC Kimlik Kartı Fotoğrafımı Kullan" butonuna tıklayarak sistemde mevcut fotoğrafını, TC kimlik kartındaki ile değiştirebilir.

Özel durumu olan adaylar, bir başvuru merkezinde çekilen fotoğrafını, belgelendirmek koşuluyla Başkanlığımıza dilekçe göndererek değiştirme talebinde bulunabilirler.