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    ÖSYM sınav tarihi duyurusunu kaldırdı

    Seçimlerin yapılacağı söylenen 18 Haziran'da üniversite sınavının olacağını açıklayan ÖSYM, sınav tarihi duyurusunu geri çekti.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2022 - 09:33
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    ÖSYM sınav tarihi duyurusunu kaldırdı

    Dün sabah saatlerinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’'nden yapılan açıklamada, “2023 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) 17-18 Haziran’da yapılacak.

    Temel Yeterlik Testi (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran’da gerçekleştirilecek." bilgisi verildi.

    ÖSYM tarafından açıklanan bu tarihlerin daha önce açıklanan seçim gününe denk gelmesi dikkat çekti.

    "Seçim takvimi değişecek mi?" sorusu

    MKYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’e “Seçim takvimi değişecek mi?” sorusu yöneltildi.

    Çelik, “Seçim takviminin değişmesi ile ilgili bir değerlendirmemiz yok. Prensip olarak seçim takvimi ile sınav takvimi üst üste gelmez. Bununla ilgili açıklama yapılacaktır.” dedi.

    Duyuru geri çekildi

    Söz konusu gelişme üzerine ÖSYM de sınav duyurusunu geri çekti. Yeni sınav takvimiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

    ÖSYM sınav tarihi duyurusunu kaldırdı #1

     


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