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ÖSYM'nin eczacılık sınavlarına başvurular başladı

ÖSYM'nin eczacılık sınavlarına başvurular başladı

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 16 Ekim'deki 2022-EUS ve 2022-STS Eczacılık sınavlarına başvuruların 7 Eylül'e kadar yapılabileceği ifade edildi.