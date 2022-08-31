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ÖSYM'nin eczacılık sınavlarına başvurular başladı
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 16 Ekim'deki 2022-EUS ve 2022-STS Eczacılık sınavlarına başvuruların 7 Eylül'e kadar yapılabileceği ifade edildi.
- 31.08.2022 - 11:31
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-EUS) ve Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2022-STS Eczacılık) başvuruların başladığını bildirdi.
AA'nın haberine göre; sınav başvuruları 7 Eylül'de sona erecek.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.
Sınav 16 Ekim'de
Adaylar, sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiyi ÖSYM'nin internet sitesindeki sınav kılavuzlarından öğrenebilecek.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2022-EUS ve 2022-STS Eczacılık sınavları 16 Ekim'de uygulanacak.