Otağ, depremin hasarını 20 dakikada tespit edecek: Hızlı tespit imkanı sağlayacak OGM envanterine katılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Otağ' ismini verdiği insanlı keşif uçağı, depremden sonra Kahramanmaraş ile Hatay üzerinde test uçuşu yaparak, afetin yol açtığı hasarı tespit etti.

DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle orman yangınlarıyla mücadelede kullanılmak üzere yerli ve milli kaynaklarla üretilen T70 helikopterin yanı sıra 4 Air Tractor uçak ve insanlı keşif uçağı OGM'ye teslim edildi.

Erdoğan, helikoptere 'Nefes', insanlı keşif uçağına da 'Otağ' ismini verdi.

Türkiye ile birlikte sadece 5 ülkede kullanılan ve 2 pilotla uçuş yapan insanlı keşif uçağı Otağ, yaklaşık 8 saat havada kalabiliyor.

Hatay ve Kahramanmaraş'a test uçuşu

Otağ, orman yangınları ve tarım arazileri ile ilgili çalışmaların yanı sıra, deprem gibi büyük afetlerde de kullanılabilecek.

Bu kapsamda depremlerin ardından Hatay ve Kahramanmaraş'ta test uçuşu yapan Otağ, yapay zeka sayesinde iki ilin de deprem öncesi ve sonrası görüntülerini bir araya getirdi.

Bu şekilde iki ilde deprem sonrası afetin yol açtığı hasarı, yıkılan bina ve yolların tespitini başarılı şekilde yaptı.

20 dakikada hasarı tespit edecek

Olası deprem, sel ve diğer afet olaylarında uçuş yapabilecek olan Otağ, 20 dakika gibi kısa bir sürede hangi bölgede kaç bina yıkıldığını, hasar gören yol ve köprüleri tespit edecek.

Otağ'ın tespitleri doğrultusunda arama kurtarma ekiplerinin hızlı bir şekilde bölgeye sevk edilmesi sağlanacak.

Otağ'ın üzerindeki kameralardan birisi ile haritalandırma yapılabilirken, termal özelliği bulunan diğeri ile görüntü alınarak, acil durumlarda yıkılan yerle ilgili bilgi akışı sağlanacak.

Ankara'dan havalanacak

4 Mayıs'ta Dalaman'da yangına ilişkin de test uçuşu yapıldı.

Çıkarılan ateş köz haline geldikten sonra Otağ, havalanarak közü sıcaklığından tespit ederek ilgili yerlere tam koordinatı iletti.

Otağ, yangın tespit deneme keşif uçuşunu da başarılı olarak tamamladı.

Ankara Etimesgut'ta sabit bekleyecek olan Otağ, afet durumunda kalkarak keşif uçuşu yapacak.

Keşif uçuşu yapacak

Yangınlarda ise kritik dönemlerde ve yerlerde zaman zaman yangın olmasa bile keşif uçuşu yapacak.

Yangın bölgesine acil gitmesi gereken personeli de Otağ, sahaya taşıyabilecek.

Otağ, ayrıca verimli tarım ve suyun kontrollü kullanımı konusunda ekili arazilerin tespitini de yapabilecek.

Otağ, ayrıca 'dumansız yangın' denen orman zararlılarını da tespit ederek acil müdahale ile ormanların bu şekilde yok olmasının önüne geçecek.

Düzensiz göçmenler tespit edilecek

Otağ, düzensiz göç ile mücadele, arama, kurtarma çalışmalarında da kullanılabilecek. Bu kapsamda, deniz üstü yaptığı keşif uçuşlarında düzensiz göçmenlerin kullandığı botların tespitini yapabilecek.

Yaban hayatının kontrol ve tespiti, kaçakçıların tespitini de yapabilecek.