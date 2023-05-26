Otobüs bekleyen yaşlı amcaya hakaret: Bunlar yüzünden ülke refaha kavuşamıyor Bazı muhalif seçmenler, nefret dilini kullanmaya devam ediyor. Sosyal medyada yaşlı bir amcayı paylaşan Murat Bayer isimli şahıs, hareketler savurdu.

Türkiye 14 Mayıs seçimlerini geride bıraktı ve ikinci tur için 28 Mayıs Pazar günü sandığa gidecek.

Ancak 14 Mayıs seçimlerini geride bırakamayan bazı muhalif seçmenler var.

Yenilgiyi hazmedemeyen bazı muhalifler, depremzedelere ve tesettürlü kadınlara saldırmaya başladı.

Yenilginin acısını vatandaşlardan çıkaran ve uzun süredir yenilgi almasına rağmen koltuğundan kalkmayan Kılıçdaroğlu'nu eleştirmeyen muhalifler, bir rezilliğe daha imza attı.

Yaşlı bir amcaya hakaret

Sokakta otobüs bekleyen takkeli amcayı seçim öncesi hedef gösteren bir genç, yaşlı adama ağıza alınmayacak hakaretler etti.

Murat Bayer isimli şahıs, yaşlı amcayı otobüs beklerken videoya çekti. Video sırasında yaptığı hakaretleri de sosyal medyadan yayınladı.

O anları gören sosyal medya kullanıcıların ise tepki yağdırdı ve şahsın bulunmasını istedi.