Otobüs ve uçak biletleri birbirine yaklaştı

Son dönemlerde artan şehirler arası otobüs fiyatları, neredeyse uçak biletlerini yakaladı.

Pandemi dönemiyle şehirler arası otobüs taşımacılığına getirilen yolcu sınırlamaları bilet fiyatları iki katına yükselmişti.

Yüzde 50 kapasite sınırı geçtiğimiz mart ayında sona erdi ancak otobüs bileti fiyatları düşmedi.

OTOBÜS BİLETLERİ UÇAK BİLETLERİYLE YARIŞIYOR

Tam aksine artmaya başlayan fiyatlar, bazı şehirlerdeki uçak biletleriyle hemen hemen aynı tutarlara ulaştı.

Örneğin; İzmir-İstanbul arası otobüs fiyatı 220 TL iken, uçakla aynı yolculuk fiyatı 230 TL’den başlıyor.

İzmir-Van arası otobüs bileti fiyatı 350 TL'den satılırken, bir hafta önceden alınan uçak bileti ise 400 TL’den başlıyor.

Gerek artan maliyetler, gerek ise son zamanlarda akaryakıta gelen zamlar, otobüs bileti fiyatlarının yükselmesinde etkili rol oynadığı söyleniyor.

BİR HAFTADA 20 LİRA ZAM

Eskişehir’de üniversite öğrencisi Aydın Öztürk, otobüs bileti fiyatlarına gelen zamlara tepki gösterdi.

Eskişehir-Zonguldak arası otobüs fiyatına bir haftada 20 TL zam geldiğini söyleyen Öztürk, “Benim memleketim Zonguldak, ama ben burada yani Eskişehir’de okuyorum. Zonguldak-Eskişehir arası pandemiden önce 70 liraya gidip geliyordum. Şu an 145 lira. Bir anda yüzde 100 zam olması çok garip. Kız arkadaşım geliyor, gidiyor. Bir hafta önce buraya 70 TL’ye gelirken şu an 90 TL’ye geliyor. Bir haftada artan bir zam var 220 TL kadar ve bu saçmalık yani. İnsanlar uçakları tercih eder, hem daha konforlu hem daha hızlı.” diye konuştu.

"OTOBÜS ŞOFÖRLERİ CAN ÇEKİŞİYOR"

Şehirler arası otobüs şoförü Sinan Belek de artan fiyatlardan memnun olmadığını dile getirdi.

Otobüsçülerin zor durumda olduğunu belirten Belek, “Şu an mazot 10 lira oldu. Ben olsam uçağa binerim yani. Fiyat artışlarından memnun değiliz. Şu an otobüsçüler can çekişiyor. Firmalar ne yapsın bilete yansıtıyor.” dedi.

"HEPSİ BOŞ GİDER OLDU"

Eskişehir’den Antalya’ya gidecek olan başka bir yolcu Ramazan Çataltepe ise bazen yaptığı yolculuklarında otobüsün koltuklarının büyük oranda boş olduğunu söyleyerek “Mazot olmuş 10 lira. Bazen otobüsler boş gidiyor. Bir ay içerisinde 2-3 kere Antalya’ya gidip geldim. Antalya’dan dönüşte ya 4 yolcu ya da 5 yolcu vardı. Bu adam koca otobüsle oradan yola çıkacak. Arabasının mazotu 200 litre almış olsa, 2 buçuk 3 bin TL doldurmuş olacak. Muavini var, şoförü var. Bu şartlarda 130 liraya yapacak bir şey yok. Uçaklar otobüslere göre daha kurumsallaşmış ve büyük firmalar. Adam belki burada iki seferinde kazanamaz ama diğer seferlerde dolu geldiğinde o açığını kapatıyor ve sürümden kazanıyor. Otobüs belli başlı yerlere gidiyor.” dedi.

"ŞU ANKİ KOŞULLARA GÖRE NORMAL"

Eskişehir’den Sakarya’ya yolculuk yapan Ömer Kotan, gelen zamların normal olduğunu söyledi.

Artan fiyatların düzeleceğini aktaran Kotan, “Geçen seneyle bu sene arasında aslında pek fark yok. Trabzon-Sakarya 150 liraydı 175 lira olmuş. Uçak biletleri 160-170 liraya buluyoruz, ama bir ay önceden alırsak. Bizim işimiz acil. Şu anki yaşadığımız ülke koşullarına göre normal. İnşallah düzelecek. Düzelmesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.