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    ÖTV indirimi gelecek mi, ne zaman gelecek? Bakan Nebati açıkladı!

    ÖTV indirimi otomobil almayı düşünen kişilerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. ÖTV indirimi geliyor mu? Ne zaman gelecek? Bakan Nebati açıkladı. İşte detaylar…
    • 11.11.2022 - 10:20
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    ÖTV indirimi gelecek mi, ne zaman gelecek? Bakan Nebati açıkladı!

    Son 1 yılda otomobil fiyatları hızla arttı. 400 bin TL'nin altında otomobil bulunmuyor.

    Ayrıca piyasadaki tüm araçların yüzde 80 ÖTV dilimine girmesi ile matrahlarda güncelleme beklentisi oluşmuştu.

    AK Parti’nin bu konuda yeni bir adım atacağı, EYT düzenlemesi ile aynı torbada otomobil dahil, bazı ürünlerde ÖTV indirimini gündemine aldığı öğrenildi.

    Kur krizi sonrasında fiyatları katlanan sıfır araçlar için de dolaylı ÖTV indiriminin de pakette yer alabileceği belirtiliyor.

    Peki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)'de son durum ne? ÖTV indirimi olacak mı, ne zaman olacak? İşte yapılan açıklamalar...

    ÖTV indirimi olacak mı?

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gerçekleşen Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Plan ve Bütçe Komisyonu sonrası ÖTV indirimi hakkında sorulan soruyu yanıtladı.

    Motorlu taşıtlardan alınan ÖTV hakkında sorulan bir soruyu yanıtlayan Bakan Nebati, “ÖTV indirimi ile ilgili bir çalışma yok. Matrah artırımı ile ilgili çalışıyoruz” dedi.

    ÖTV indirimi gelecek mi, ne zaman gelecek? Bakan Nebati açıkladı! #1


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