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    Oxfam: 2022'nin sonunda 263 milyon kişi aşırı yoksul duruma düşecek

    İngiliz yardım kuruluşu Oxfam, yaşam maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle 236 milyon kişinin aşırı yoksul olacağını, kişilerin temel ihtiyaçlarını gidermek için seçim yapmak zorunda kalacağını söyledi.
    • 12.04.2022 - 14:59
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 15:13
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    Oxfam: 2022'nin sonunda 263 milyon kişi aşırı yoksul duruma düşecek

    Afrika’da görev yapan İngiliz yardım kuruluşu Oxfam’ın “Önce Kriz, Sonra Felaket” adlı raporunda, bu yılın sonuna kadar yalnızca artan küresel gıda fiyatlarının 65 milyon insanı daha aşırı yoksulluğa iteceğini ve bu yıl sonunda toplam 263 milyon kişinin ‘aşırı yoksul’ duruma düşeceği öngörüsü yer aldı.

    Dünya Bankası, aşırı yoksulluğu günde 1,90 doların altında bir gelirle yaşamak olarak tanımlıyor.

    İnsanlar temel ihtiyaçları arasında kalacak

    Oxfam raporunda, keskin artış gösteren yaşam maliyetleri sebebiyle birçok insanın yemek yeme, ısınma veya sağlık gideri arasında kalarak bunlardan sadece birisini seçmeye zorlanacağı vurgulandı.

    Oxfam: 2022 nin sonunda 263 milyon kişi aşırı yoksul duruma düşecek #1

    Kitlesel açlık tehlikesi

    Özellikle Doğu Afrika, Sahel, Yemen ve Suriye'de milyonlarca insan kitlesel açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.

    Dünyanın en fakir ülkelerinin 2022'de 43 milyar dolarlık borç geri ödemesi yapacağı belirtilerek bu parayla dünyanın en fakir ülkeleri gıda ithalatlarının maliyetlerini karşılayabileceği ifade edildi.

    Oxfam: 2022 nin sonunda 263 milyon kişi aşırı yoksul duruma düşecek #2

    Gıda fiyatları 2011 krizini geride bıraktı

    Raporda küresel gıda fiyatlarının, şubat ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak 2011'deki en yüksek krizi geride bıraktığı açıklandı.

    Raporda, “Petrol ve gaz devleri rekor düzeyde kârlar bildiriyor ve benzer eğilimlerin yiyecek ve içecek sektöründe de yaşanması bekleniyor.” denildi.

    Oxfam: 2022 nin sonunda 263 milyon kişi aşırı yoksul duruma düşecek #3


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