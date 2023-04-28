Oy kullanan gurbetçi kadından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua Kayseri'ye gelen gurbetçiler oylarını AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiklerini söyledi.

İHA

14 Mayıs’ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için yurt dışında kalan vatandaşların oy kullanma işlemleri sürüyor.

Kayserili gurbetçi vatandaşlar da, Erkilet Havaalanı içerisine kurulan sandıkta oylarını kullanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasını isteyen gurbetçiler, düşüncelerini paylaştı.

"Memleketimizi kurtardı"

Oy kullanan gurbetçi Ahmet Koçer, şunları söyledi:

AK Parti’ye kullanacağız. Ondan başka var mı? Elimizden geldiği kadar çalışacağız. Adam memleketimizi kurtardı. Bunu daha halk bilmiyor.

"AK Parti'ye vermeye geldik"

İzzettin Demirkol isimli vatandaş da, şu ifadeleri kullandı:

Avusturya’da kalıyorum. Yurt dışında kalan arkadaşların yüzde 90’ı AK Parti. Benim de hanımım oy kullanıyor. Biz de AK Parti’ye vermeye geldik. 1. turda alacağını düşünüyoruz.

"Ömrümden alsın ömrüne koysun"

Ayşe Ateş isimli kadın da, dua ederek şunları söyledi: