Oy kullanmada engel tanımadı! 2,5 aydır kaldırıldığı yoğun bakımdan çıktı yine oy kullandı İstanbul'da 14 Mayıs'daki seçimlerde yoğun bakımda olan hasta, seçimden iki gün sonra yoğun bakımdan çıktı ve seçime katılamadığı için çok üzüldüğünden ikinci tur seçime yardımla da olsa gidip oyunu kullandı.

DHA

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oy kullanmak isteyen evde sağlık hastaları ile sağlık sorunları nedeniyle oy kullanmaya gidemeyecek durumda olan vatandaşlar için Türkiye genelinde evde sağlık ve 112 Acil Sağlık Hizmeti ekipleri, 28 Mayıs Pazar günü de seçim mesaisinde.

İstanbul'da yaşayan 63 yaşındaki Şerif Karabulut, yaklaşık 3 ay önce beyin kanaması geçirdi ve felç oldu.

2,5 ay yoğun bakımda yatan Karabulut, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden iki gün önce yoğun bakımdan çıktı.

İlk turda oy kullanmaya gidemeyen Karabulut, 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerinde oy kullanmak istedi.

Sabah saatlerinde aradıkları 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından ambulansla oy vereceği okuldaki sandığa götürüldü.

İlk seçimi kaçırdı, ikincisine yetişti

İlk tur seçimlerde yoğun bakımdan yeni çıktığı için oy kullanmaya gidemediğini ve suçlu hissettiğini anlatan Karabulut, şöyle konuştu:

Geçen seçimde kullanamadığım için kendimi suçlu hissettim. Herkes gibi oy kullanmak benim de bir görevim. Şimdiye kadar hiçbir seçimde oy kullanma hakkımı kaçırmıştım.

"Babam oy kullanmak isteyince ambulansı aradık"

Oğlu Ömer Karabulut ise babasının bu seçimde tekrar oy kullanacağım diye ısrar ettiğini ve sabah ambulansı aradıklarını aktararak, "Sağ olsun sağlık ekipleri vesile oldular. Hayatında ilk defa bir seçimde oy kullanmayı kaçırdı çok üzüldü." diye konuştu.

"Seçim destek ekipleri sahada"

İstanbul'da oy kullanmak isteyen seçmenler için seçim destek ekipleriyle sahada olduklarını anlatan İstanbul Anadolu yakası 112 Başhekim Yardımcısı Dr. Tuğçe Günay Yahyaoğlu, çalışmalarını şöyle anlattı:

14 Mayıs'ta olduğu gibi bugün de 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci seçim turu için başhekimliğimizce oluşturduğumuz ek destek ekipleri ile kendi imkanlarıyla oy kullanmaya gidemeyecek vatandaşlarımıza yardımcı olmak için hizmet veriyoruz. 112 çağrı merkezimize gelen çağrılarla kişiler ihtiyaçlarını belirtip, yürüyemediklerini, ameliyat sonrası bir dönemde olduklarını ya da seyyar sandık dönemini kaçırdıklarını ifade ettikleri takdirde, en yakın en uygun ekibimizi yönlendirerek vatandaşlarımızı evlerinden alıp oy kullanacakları okullara naklediyor ve oylarını sağlıklı bir şekilde kullandıktan sonra tekrar evlerine dönmelerini sağlıyoruz.

"Ekiplerimiz bir paramedik ve bir sürücümüzden oluşuyor"