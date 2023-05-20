Oyunu kullanan gurbetçi: Almanya'dan bütün desteğimiz Reis'e Yurt dışına kayıtlı Türk vatandaşları, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için bugün sandık başına giderek tercihini yaptı.

DHA

YSK seçim takvimine göre yurt dışı temsilciklerinde ve gümrük kapılarında oy verme işlemi bugün itibarıyla başladı.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının oy kullandığı noktalardan biri de Esenboğa Havalimanı oldu.

Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren dış hatlar gidiş terminaline kurulan sandıkların başında sıraya girdi.

Pasaport ve kimliklerini ibraz eden vatandaşlar, havalimanında kurulan 8 sandıkta oylarını kullandı.

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Almanya'da yaşayan bir gurbetçi oy kullandıktan sonra şu ifadeleri kullandı:

Vatana hayırlı uğurlu olsun. Böyle devam etmesini istiyoruz. 20 senenin devamı 5 sene ile taçlanması lazım. Türkiye'nin kaldığı yerden devam etmesi lazım. Almanya'dan bütün desteğimiz Reis'e. Sonuna kadar inşallah her şeyin hayırlısı olacak.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı toplam 3 milyon 418 bin 435 seçmen 20-24 Mayıs tarihlerinde sandık başına giderek oylarını kullanacak.