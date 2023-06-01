Özel ekip kuruldu! Bir yılda 30,6 milyon liralık kaçak tütün ürününe el konuldu Tütün kaçakçılığındaki artış nedeni ile kurulan ve özel olarak bu konuya yoğunlaşan Tütün Özel Ekibi, kaçak ürünlerle mücadelesini geniş çaplı olarak sürdürdü.

AA

Ticaret Bakanlığı koordinesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığından personel görevlendirmeleriyle Tütün Özel Ekibi oluşturuldu.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışmalar artırıldı.

Tütün Özel Ekibi, bir yıllık faaliyet döneminde 30,6 milyon liralık kaçak ürün girişine engel oldu.

Sorunlu ve riskli alanların tespiti üzerine çalışıldı

Bu ekiple, müşterek operasyon ve denetimlerin gerçekleştirilmesi, taşra idarelerince yapılacak operasyon ve denetimlerin koordine edilmesi, sorunlu ve riskli alanların tespiti ve buna yönelik çözüm önerileri üzerinde çalışmalar yürütülmesi amaçlandı.

Ekip 1 yıldır faaliyette

Bir yılı aşkın süredir aktif görevde olan Tütün Özel Ekibi, sigara, tütün, makaron, doldurulmuş makaron, sigara kağıdı, sigara filtresi, nargile tütünü, elektronik sigara gibi tütün ve tütün mamulü kaçakçılığı, izinsiz sigara kağıdı ithalatı, kayıt dışı makaron üretilmesi gibi farklı konularda operasyonlara imza attı.

19 kaçakçılık olayına müdahale etti

Tütün Özel Ekibi, 2022 yılını kapsayan bir yıllık faaliyet döneminde 19 kaçakçılık olayına müdahale etti.

2,1 milyon lira idari ceza kesti

Ekibin ortaya çıkardığı olayların sorumlularına 2,1 milyon lira idari ceza kesildi.

El konulan ürünler

Ele geçirilen 44 milyon makaron, 5,5 milyon doldurulmuş sigara, 13,9 bin kilogram tütün, 600 kilogram nargile tütünü, 9,4 milyon sigara filtresi, 211,5 bin sigara kağıdı ve kaçak eşyanın naklinde kullanılan 4 taşıta el konuldu.

Adli işlem

Kaçakçılık olayına karışan 19 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten adli işlem başlatıldı.