Petrol
87.52
-2.52%
Euro
19.3018
0.01%
Dolar
18.6191
0.13%
Altın
1.053
0.07%
Borsa
4516
0.19%
Bitcoin
318.690
1.40%
BTXN Coin
6.63
0.30%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    Özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı

    ÖGG sınav sonuçları için geri sayım başladı. Sınava giren adaylar, "ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" Sınav sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...
    • 18.11.2022 - 15:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı

    Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen ÖZel Güvenlik sınavı sonuçları için nefesler tutuldu.

    Güvenlik görevlisi olmak isteyen vatandaşlar, ÖGG sınavına girip başarılı oldukları takdirde sertifika alıyorlar.

    Özel Güvenlik 100. Temel Eğitim ve 76. Yenileme Eğitimi Sınavı 31 Ekim 2022 tarihinde düzenlenmişti. Sınav sonuçları için bekleyiş sona erdi.

    ÖGG sınavına giren adaylar, "ÖGG sınavı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

    ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?

    Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Özel güvenlik sınav sonuçları ve soru kitapçığı 18 Kasım 2022 Cuma günü itibariyle adayların erişimine açıldı.

    Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih 21-23 Kasım 2022 olacak.

    Sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

    Adaylar, ÖGG sınav sonuçlarını EGM'nin resmi web sitesinden T.C kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecekler.

    ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

    ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

    Özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı #1


    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!
    Advertorial

    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!

    Banyoya girerken ve çıkarken okunacak dua!
    Yaşam

    Banyoya girerken ve çıkarken okunacak dua!

    iPhone 14, kamera testlerinde ilk 10'a giremedi
    Teknoloji

    iPhone 14, kamera testlerinde ilk 10'a giremedi

    Görüş Bildir