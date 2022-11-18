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Özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı

Özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı

ÖGG sınav sonuçları için geri sayım başladı. Sınava giren adaylar, "ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" Sınav sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...