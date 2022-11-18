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- Özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı
Özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı
- 18.11.2022 - 15:51
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen ÖZel Güvenlik sınavı sonuçları için nefesler tutuldu.
Güvenlik görevlisi olmak isteyen vatandaşlar, ÖGG sınavına girip başarılı oldukları takdirde sertifika alıyorlar.
Özel Güvenlik 100. Temel Eğitim ve 76. Yenileme Eğitimi Sınavı 31 Ekim 2022 tarihinde düzenlenmişti. Sınav sonuçları için bekleyiş sona erdi.
ÖGG sınavına giren adaylar, "ÖGG sınavı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...
ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Özel güvenlik sınav sonuçları ve soru kitapçığı 18 Kasım 2022 Cuma günü itibariyle adayların erişimine açıldı.
Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih 21-23 Kasım 2022 olacak.
Sınav sonuçları nasıl sorgulanır?
Adaylar, ÖGG sınav sonuçlarını EGM'nin resmi web sitesinden T.C kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecekler.