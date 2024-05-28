Özgür Özel, başıboş sokak köpeği sorununa ilişkin konuştu Sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesine ilişkin konuşan Özgür Özel, sorunun hayvanları uyutarak çözülemeyeceğini söyledi.

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ensonhaber.com

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu.

Son zamanlarda Türkiye'nin en büyük sorunları arasında yer alan başıboş sokak köpeklerine ilişkin de konuşan Özel, bu durumun hayvanları uyutarak çözülemeyeceğini belirtti.

Özel devam eden açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Türkiye’de bir başıboş sokak köpekleri sorunu vardır"

İki sıcak konuyla bitirelim… Bir tanesi, Türkiye’de en çok konuşulan konu canlarımızın, sokak köpeklerinin yaşamlarını tehdit eden bir kanun çalışmasıyla ilgili endişeler ve tartışmalar… CHP olarak bu konuda tavrımız net. Bir; Türkiye’de bir başıboş sokak köpekleri sorunu vardır. Bu sorunu özellikle sabah erken saatlerde okula yaya gitmek zorunda kalan çocukların, gençlerin; bu sorun sabah erken saatte camiye giden yaşlıların bir güvenlik sorunu haline dönüşmüştür.

"Bu sorun çözülmelidir

Bu sorun elbette çözülmelidir. Ancak ekonomiyi de bahane ederek, canları katletmek, öldürmek niyetinde olanlara sesleniyoruz… Hepimiz bu milletin oylarıyla görev yapıyoruz. 2020’de de bu sorun vardı. 2020’de tüm partiler oturduk çalıştık. Ve komisyon çalışması yapıldı. Bu kitabın içinde popülasyonun düşürülmesi için ne uyutma ne itlaf ne öldürme ne canice öneri yok. Bunun altında AK Parti’nin de MHP’nin de imzası var.



Üzerinde ortaklaştığımız metnin 101’inci sayfasında Hayvan Hakları Fonu’nun kurulması var. Diyor ki; ‘Bir Hayvan Hakları Fonu kuralım. Burada vergilerden küçük kesintiler; at yarışından, Milli Piyango’dan, Spor Toto’dan küçük kesintiler bunun ihtiyacını fazlasıyla karşılar’ diyor. 2020’den bugüne ülkeyi yönetenler bu konuda parmaklarını kıpırdatmadılar, şimdi ‘Tasarruf genelgesi var. Ne yapalım, toplayalım, öldürelim.’ böyle bir yaklaşımın sonuç vermesi imkansız.

"Ülke genelinde kısırlaştırma kampanyası başlamalı"

TBMM’de bu konuda kurulan komisyonun 2020 yılında hazırladığı kitapçıktan çözüm önerilerini okuyan Özel, “Bir eczacı olarak o ötenazi ilacının maliyetini biliyorum; inanılmaz yüksek. Bunu yapmanın maliyeti, kısırlaştırmaktan pahalı. Maliyet bahane edip önerdiğiniz sistem eğer bu hayvanları 30 gün yem vermeyip, yemek vermeyip, birbirlerini parçalatmayacaksanız maliyet 3 katına çıkıyor. Kimse kimseyi kandırmasın, burada bir anlayış, bir tutum ve bilgisizlik yoksa, inanılmaz bir vicdansızlık var.” şeklinde konuştu.

"Feda edilecek bir canımız yoktur"

Özel ayrıca, "Feda edilecek bir canımız yoktur ancak barınak sayısını artırıp, büyük bir kısırlaştırma kampanyası başlatmalıyız. Bu sorun yokmuş gibi davranamayız. Bu sorun güvenlikli sitelerde yoktur. Ancak caniliğe işi dönüştürmeden bu sorunu çözeceğiz. Ben elimi sorunu çözmek için uzatıyorum biz varız." dedi.