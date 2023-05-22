Özgür Özel: CHP sistemi sabaha kadar tıkır tıkır çalıştı 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri geride kalırken, CHP'den açıklamalar gelmeye devam ediyor. Seçim gecesi sistemi çöken ve verileri paylaşamayan CHP, Onursal Adıgüzel'i görevinden aldı. Ancak Özgür Özel, seçim gecesi sistemin tıkır tıkır çalıştığını söyledi.

14 Mayıs seçimleri geride kaldı, Kemal Kılıçdaroğlu ise kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerisinde kalan Kılıçdaroğlu, kaybettiğini ise kolay kolay kabul etmedi.

Seçim gecesi oyların çalındığını söyleyen ve Anadolu Ajansı'nı suçlayan CHP, kendi sisteminden bilgilendirme yapamadı.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş çıkıp sık sık "Kazandık" açıklaması yaptı ancak sistem çalışmadı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Onursal Adıgüzel'in görevden alınmasına rağmen sistemin çalıştığını söyledi.

Özgür Özel'den seçim gecesi değerlendirmesi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin sisteminde, sandık görevlisinde seçim sonucunu etkileyecek bir eksiklik yok. Onursal Adıgüzel’in istifa etmesini gerektirecek hiçbir şey yoktu. Sistem sabaha kadar tıkır tıkır çalıştı.” dedi.

Halk TV’de Ayşenur Arslan’ın Medya Mahallesi programına konuk olan Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Birileri çıkıyor; ‘Şu oldu, bu oldu’ falan… Onursal Adıgüzel’e de dünya kadar laf söylediler, hatta dedik bu kadar haksız saldırı varken üstlendi ve kendisi istifa etti. Memlekette istifa gibi bir kurumu kimse kullanmadığı için…

Bu suçu kabul etme değil, partiye yönelen haksız saldırıları durdurmak için yaptığı son derece beyefendice bir şeydir. Ben gözümle gördüm; Cumhuriyet Halk Partisi’nin sistemi sabaha kadar tıkır tıkır çalıştı. Yüzde 98,5 ıslak imzalı tutanak alındı. 4 bin 100 tane tutanakta tutarsızlık vardı partinin sistemi tespit etti. Salı günü öğlen 15.00’e kadar, sonra o süreyi YSK uzattı, pazartesi akşamı saat 17.00 itibarıyla parti bütün itirazlarını yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin sisteminde, sandık görevlisinde seçim sonucunu etkileyecek bir eksiklik yok. Onursal Adıgüzel’in istifa etmesini gerektirecek hiçbir şey yoktu. Sistem sabaha kadar tıkır tıkır çalıştı hepimizin gözünün önünde."

İmamoğlu'ndan itiraf

Özgür Özel, CHP sisteminin sorunsuz çalıştığını söyledi. Ancak Ekrem İmamoğlu, "Kazandık" demesine rağmen durumun öyle olmadığını itiraf etti.

Seçimden daha iyi bir sonuç beklediklerini söyleyen İmamoğlu, alınan sonucu da aslında beklediklerini söyledi.