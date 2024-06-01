Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edeceği öğrenildi.

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6-8 Ekim olayları davası sonuçlandı...

Sonuçlanan davalar kapsamında da Selahattin Demirtaş ve Fiğen Yüksekdağ'ın aldığı cezalar da belli oldu.

6-8 Ekim olayları davasında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş hakkında 42 yıl ve Figen Yüksekdağ hakkında 30 yıl 3 ay hapis cezası kararı verildi.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceği belirtildi.

Ziyaretin tarihi henüz belli değil

Medyascope'den Ferit Aslan'ın haberine göre; Özgür Özel, Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş ile Figen Yüksekdağ’ın eşi Sedat Şenoğlu’nu telefon ile aradı.

Özgür Özel ayrıca, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş’ı ziyaret etmeye hazırlanıyor. Ziyaretin tarihine ilişkin ise detaylar henüz netleşmedi.

İlk ziyareti Kemal Kılıçdaroğlu gerçekleştirdi

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz günlerde Demirtaş ve eski milletvekili Adnan Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti.