Özgür Özel vaatlerini sıraladı: Doğum oranını artıracağız

CHP'de parti içi hesaplaşma...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gürsel Tekin'in kayyum olarak atandığı CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gitmesi beklenen dakikalarda, partisinin Örgüt Temsilcileri Meclisi’nde konuştu.

"BİZ FIRTINAYA KARŞI ASLA BAŞ EĞMEYECEĞİZ"

CHP Lideri, yol arkadaşlarına "mücadeleye devam" mesajı vererek, "Bu fırtınaya karşı asla baş eğmeyeceğiz. Biz haklıyız, ahlaki üstünlük bizdedir, psikolojik üstünlük bizdedir, biz kazanacağız." dedi.

VAATLERİNİ SIRALADI

Burada CHP'nin iktidar olması durumunda hayata geçecek vaatleri sıralayan Özgür Özel, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ekonomiden güvenliğe, vizesiz Avrupa’dan pek çok konuya değinen Özgür Özel’in doğrum oranlarıyla ilgili açıklaması dikkat çekti.

"DOĞUM ORANINI ARTIRACAĞIZ"

Pek çok sorunun doğurganlık hızının düşmesine neden olduğunu belirten Özel, yapılacak reformlarla birlikte doğum oranının artacağını söyledi.

"GENÇLER AİLE KURMAKTAN ÇEKİNMEYECEK"

Özel, "Nüfus ve doğurganlık hızındaki düşüş ve her türlü riske dirençlilik sağlayacağız. Bunların toplamında bu ülkenin vatandaşları çocuk yapmaktan, aile kurmaktan çekinmeyecek. Aileler güvenli ve ucuz gıdaya ulaşabilecek." ifadelerini kullandı.