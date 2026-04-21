Özgür Özel'in dili sürçtü: 71 bin İsrailli bebek öldü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Ataşehir Belediyesi önünde düzenlenen mitinge katıldı.

Burada toplanan partililere seslenen CHP Genel Başkanı, konuşmasının bir yerinde İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımdan bahsetmek istedi.

"71 BİN TANE İSRAİLLİ BEBEK ÖLDÜ"

Konuşmasına İspanya'da Pedro Sanchez ile olan dostluğuna atıf yaparak başlayan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da ABD Başkanı Donald Trump ile olan yakın diplomatik diyaloğu nedeniyle "Dostumun dostu, dostumdur" üzerinden Netanyahu'ya bağlamaya çalıştı.

Fakat Özel konuşmasının devamında "Savaşta 71 bin tane İsrailli bebek öldü, kadın öldü, çocuk öldü." ifadelerini kullandı.

Özel'in ifadeleri duyanlarda şaşkınlık yarattı.

Özel'in yanında bulunan isimlerin de bu sözlere tepkisiz kalması dikkatlerden kaçmadı.