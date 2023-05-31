Pakistan'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi için kurban kesildi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki zaferi dolayısıyla onlarca şükür kurbanı kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs seçimiyle 17'nci zaferini ilan etti.

Yurt genelinde büyük kutlamalar yapıldı, adeta bayram coşkusu yaşandı.

Tarihi zafer dünyada da sevinçle karşılandı.

Öyle ki Pakistan'da yankıları devam ediyor.

Kurbanlar kesildi

Seçimin ikinci turundaki zaferi dolayısıyla onlarca büyükbaş şükür kurbanı kesildi.

Kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

600 Türkmen ailesine dağıtıldı

Görevliler Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Türk milletinin selameti için kurbanların kesildiğini belirterek, kesilen kurbanların, Lahor, İslamabad, Ravalpindi şehirlerinde 1500'den fazla öğrencinin bulunduğu 9 farklı yetimhaneye, Attock ve Haripur şehirlerinde de 600 Türkmen aileye dağıtıldığını kaydetti.