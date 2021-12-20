Palandöken'de dikkat çeken kar banyosu

Kar altında belden yukarısı çıplak halde leğenle kayan 'Çılgın Dadaş' lakaplı Akif Karabacak, tüm dikkatleri üzerine topladı.

Dünyanın sayılı kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi, sezonun başlamasıyla ilgi odağı oldu.

Avrupa'nın en uzun pistine sahip olduğu belirtilen kayak merkezine binlerce turistin gelmesi bekleniyor.

SOYUNUP KAR BANYOSU YAPAN KAYAKÇI

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Kayak Merkezi'nin acemi pistinde ise leğen ile kayan elektrikçi Akif Karabacak'ı görenler, hem şaşırıyor hem de kendisini ilgi ile izliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü Palandöken'de yarı çıplak şekilde kayan Karabacak, ayrıca kar banyosu yapıp, soğuk havaya aldırmadığını söylüyor.

'ERZURUM'UN HAVASI HİÇBİR YERDE BULUNMAZ'

Tatilcilerin 'Çılgın Dadaş' olarak adlandırdığı Akif Karabacak "Leğen, geleneksel kayak takımımızdır. Eskiden kayak takımı bulmak zordu. Çocukken leğen ya da poşetle kayardık. Bu geleneği dünya yıldızı olan Palandöken'de sergilemek istedim. Leğenle kaydığım sırada bazılarının 'hava soğuk' dediğini duydum. Ben de havanın soğuk olmadığını göstermek için belden yukarımı soyup, hem leğenle kaydım hem de kar banyosu yaptım. Erzurum'un havası hiçbir yerde bulunmaz." dedi.